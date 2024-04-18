Устинья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филип Матвеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1872 по 1873
Муж: Иван Феопемптович
Рождение ребёнка
12.12.1877
Отец ребёнка: Иван Феопемптович
Мамыково, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно