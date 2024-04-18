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Устинья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филип Матвеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1872 по 1873

Муж: Иван Феопемптович

Рождение ребёнка
12.12.1877

Сын: Шашков Даниил Иванович

Отец ребёнка: Иван Феопемптович

Мамыково, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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