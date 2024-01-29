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Тихон Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Федор Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Елена Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Василий Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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