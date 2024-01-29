Тихон Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Федор Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Елена Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Василий Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно