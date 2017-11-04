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Горбунова Нина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1978

Сын: Горбунов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Горбунов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
04.05.1982

Дочь: Горбунова Мария Александровна

Отец ребёнка: Горбунов Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Александр Васильевич

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