Горбунова Нина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1978
Сын: Горбунов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Горбунов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
04.05.1982
Дочь: Горбунова Мария Александровна
Отец ребёнка: Горбунов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно