Будилович Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будилович Ольга Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1882

Дата смерти

01.09.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1911

Сын: Лонкевич Михаил Борисович

Отец ребёнка: Лонкевич Борис Михайлович

Рождение ребёнка
19.01.1914

Дочь: Брусанова Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
01.09.1966
Москва, город федерального значения Москва
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