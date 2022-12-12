Будилович Ольга Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1882
Дата смерти01.09.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.07.1911
Сын: Лонкевич Михаил Борисович
Отец ребёнка: Лонкевич Борис Михайлович
Рождение ребёнка
19.01.1914
Дочь: Брусанова Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
01.09.1966
Москва, город федерального значения Москва