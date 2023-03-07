Юрин (Юрцов) Федор Петров
Место рождения
Дата рождения29.05.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1866
Отец: Юрин Петр Николаев
Мать: Юрина Варвара Михайлова
Бракосочетание
03.02.1889
Рождение ребёнка
26.03.1890
Мать ребёнка: Юрцова Александра Григорьева
Рождение ребёнка
17.01.1892
Сын: Юрин Петр Федоров
Мать ребёнка: Юрцова Александра Григорьева
Рождение ребёнка
18.08.1893
Дочь: Архарова Анна Федорова
Мать ребёнка: Юрцова Александра Григорьева
Рождение ребёнка
25.01.1895
Дочь: Юрина Клавдия Федорова
Мать ребёнка: Юрцова Александра Григорьева
Рождение ребёнка
26.11.1897
Мать ребёнка: Юрцова Александра Григорьева
Рождение ребёнка
04.12.1899
Дочь: Юрцова Мария Федорова
Мать ребёнка: Юрцова Александра Григорьева
Рождение ребёнка
28.05.1902
Дочь: Юрцова Агриппина Федорова
Мать ребёнка: Юрцова Александра Григорьева
Рождение ребёнка
25.11.1905
Дочь: Юрцова Александра Федорова
Мать ребёнка: Юрцова Александра Григорьева
Смерть
Неизвестно