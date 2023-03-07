Юрин (Юрцов) Федор Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрин (Юрцов) Федор Петров

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Место рождения

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

29.05.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1866

Отец: Юрин Петр Николаев

Мать: Юрина Варвара Михайлова

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
03.02.1889

Жена: Юрцова Александра Григорьева

Рождение ребёнка
26.03.1890

Сын: Юрцов Василий Федоров

Мать ребёнка: Юрцова Александра Григорьева

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.01.1892

Сын: Юрин Петр Федоров

Мать ребёнка: Юрцова Александра Григорьева

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.08.1893

Дочь: Архарова Анна Федорова

Мать ребёнка: Юрцова Александра Григорьева

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.01.1895

Дочь: Юрина Клавдия Федорова

Мать ребёнка: Юрцова Александра Григорьева

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.11.1897

Сын: Юрцов Георгий Федоров

Мать ребёнка: Юрцова Александра Григорьева

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.12.1899

Дочь: Юрцова Мария Федорова

Мать ребёнка: Юрцова Александра Григорьева

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.05.1902

Дочь: Юрцова Агриппина Федорова

Мать ребёнка: Юрцова Александра Григорьева

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.11.1905

Дочь: Юрцова Александра Федорова

Мать ребёнка: Юрцова Александра Григорьева

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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