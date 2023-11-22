Арсланова Сагида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсланова Сагида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Сын: Илгизар

Отец ребёнка: Арсланов Мухаматнур Закирович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Гадиля Мухаматнуровна

Отец ребёнка: Арсланов Мухаматнур Закирович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Арсланов Фагим Мухаматнурович

Отец ребёнка: Арсланов Мухаматнур Закирович

Рождение ребёнка
1944

Сын: Арсланов Фарит Мухаматнурович

Отец ребёнка: Арсланов Мухаматнур Закирович

Рождение ребёнка
30.08.1951

Сын: Арысланов Албирт Мухаматнурович

Отец ребёнка: Арсланов Мухаматнур Закирович

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Салихова Сания Мухаматнуровна

Отец ребёнка: Арсланов Мухаматнур Закирович

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Наиля Мухаматнуровна

Отец ребёнка: Арсланов Мухаматнур Закирович

Рождение ребёнка
1960

Сын: Арсланов Ильгизар Мухаматнурович

Отец ребёнка: Арсланов Мухаматнур Закирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсланов Мухаматнур Закирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсланов Мухаматнур Закирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
2001
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