Арсланова Сагида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1939
Сын: Илгизар
Отец ребёнка: Арсланов Мухаматнур Закирович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Гадиля Мухаматнуровна
Отец ребёнка: Арсланов Мухаматнур Закирович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Арсланов Фагим Мухаматнурович
Отец ребёнка: Арсланов Мухаматнур Закирович
Рождение ребёнка
1944
Сын: Арсланов Фарит Мухаматнурович
Отец ребёнка: Арсланов Мухаматнур Закирович
Рождение ребёнка
30.08.1951
Сын: Арысланов Албирт Мухаматнурович
Отец ребёнка: Арсланов Мухаматнур Закирович
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Салихова Сания Мухаматнуровна
Отец ребёнка: Арсланов Мухаматнур Закирович
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Наиля Мухаматнуровна
Отец ребёнка: Арсланов Мухаматнур Закирович
Рождение ребёнка
1960
Сын: Арсланов Ильгизар Мухаматнурович
Отец ребёнка: Арсланов Мухаматнур Закирович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2001