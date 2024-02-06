Петухова Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1927

Дочь: Плаксин Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Петухова Пелогея Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухова Василий Николаевич

Мать ребёнка: Петухова Пелогея Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Петухова Пелогея Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Пелогея Николаевна

Смерть
Неизвестно
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