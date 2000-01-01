Полесчикова Ольга Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полесчикова Ольга Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1941

Сын: Полесчиков Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Полесчиков Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полесчиков Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Полесчиков Андрей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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