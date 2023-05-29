Цыгаев Мин Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Цыгаев Роман Давыдович
Мать: Цыгаева Матрона Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыгаева Марья Марковна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Цыгаева Марья Марковна
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Цыгаева Ирина Минична
Мать ребёнка: Цыгаева Марья Марковна
Смерть
Неизвестно