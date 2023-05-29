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Цыгаев Мин Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Цыгаев Роман Давыдович

Мать: Цыгаева Матрона Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыгаева Марья Марковна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Цыгаев Митрофан Минич

Мать ребёнка: Цыгаева Марья Марковна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Цыгаева Ирина Минична

Мать ребёнка: Цыгаева Марья Марковна

Смерть
Неизвестно

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