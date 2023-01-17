Нехорошкова (Порохина) Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Нехорошков Федор Ананьевич
Отец ребёнка: Нехорошков Ананья Дмитриевич
Слуда, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно