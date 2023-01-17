Нехорошкова (Порохина) Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехорошкова (Порохина) Фекла Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Нехорошков Федор Ананьевич

Отец ребёнка: Нехорошков Ананья Дмитриевич

Слуда, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нехорошков Ананья Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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