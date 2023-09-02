Леонова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Леонов Яков Филипович
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Леонова Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Леонов Яков Филипович
Переехала в Москву.
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Леонова Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Леонов Яков Филипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно