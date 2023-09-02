Леонова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Леонов Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Леонов Яков Филипович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Леонова Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Леонов Яков Филипович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Переехала в Москву.
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Леонова Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Леонов Яков Филипович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Яков Филипович

Смерть
Неизвестно
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