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Федосов Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1874

Отец: Федосов Прокопий

Мать: Федосова Пелагея

Бракосочетание
23.10.1892

Жена: Федосова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
20.04.1894

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Федосова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
01.09.1895

Сын: Федосов Семён

Мать ребёнка: Федосова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
10.06.1900

Дочь: Бычкова Елена

Мать ребёнка: Федосова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
29.05.1903

Сын: Федосов Никифор

Мать ребёнка: Федосова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
09.10.1913

Дочь: Тевс Антонина

Мать ребёнка: Федосова Анна Николаевна

г. Оренбург
Смерть
Неизвестно
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