Федосов Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1874
Отец: Федосов Прокопий
Мать: Федосова Пелагея
Бракосочетание
23.10.1892
Жена: Федосова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
20.04.1894
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Федосова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
01.09.1895
Сын: Федосов Семён
Мать ребёнка: Федосова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
10.06.1900
Дочь: Бычкова Елена
Мать ребёнка: Федосова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
29.05.1903
Сын: Федосов Никифор
Мать ребёнка: Федосова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
09.10.1913
Дочь: Тевс Антонина
Мать ребёнка: Федосова Анна Николаевна
г. Оренбург
Смерть
Неизвестно