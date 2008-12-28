Дьяканова (Москвитина) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяканова (Москвитина) Галина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1949

Дата смерти

28.12.2008

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1949

Отец: Москвитин Василий Иннокентьевич

Мать: Кузина Александра Фёдоровна

Бракосочетание
22.01.1971

Муж: Дьяканов Виктор Анатольевич

Рождение ребёнка
18.01.1972

Дочь: Крохина Елена Викторовна

Отец ребёнка: Дьяканов Виктор Анатольевич

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.03.1974

Дочь: Комарова Виктория Викторовна

Отец ребёнка: Дьяканов Виктор Анатольевич

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
28.12.2008
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