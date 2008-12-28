Дьяканова (Москвитина) Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1949
Дата смерти28.12.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1949
Бракосочетание
22.01.1971
Рождение ребёнка
18.01.1972
Дочь: Крохина Елена Викторовна
Отец ребёнка: Дьяканов Виктор Анатольевич
Рождение ребёнка
06.03.1974
Дочь: Комарова Виктория Викторовна
Отец ребёнка: Дьяканов Виктор Анатольевич
Смерть
28.12.2008