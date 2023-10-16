Тропинская Мария Алексеевна (Федоровна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти14.11.1878 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.09.1871 ст.
Сын: Тропинский Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Тропинский Николай Константинович
Рождение ребёнка
25.01.1874 ст.
Сын: Тропинский Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Тропинский Николай Константинович
Рождение ребёнка
18.08.1878 ст.
Сын: Тропинский Константин Николаевич
Отец ребёнка: Тропинский Николай Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тропинская слоб.
Смерть
14.11.1878 ст.
Причина смерти: от чахотки