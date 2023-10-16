Тропинская Мария Алексеевна (Федоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тропинская Мария Алексеевна (Федоровна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

14.11.1878 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1871 ст.

Сын: Тропинский Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Тропинский Николай Константинович

Рождение ребёнка
25.01.1874 ст.

Сын: Тропинский Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Тропинский Николай Константинович

Рождение ребёнка
18.08.1878 ст.

Сын: Тропинский Константин Николаевич

Отец ребёнка: Тропинский Николай Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тропинский Николай Константинович

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тропинская слоб.
Смерть
14.11.1878 ст.
Причина смерти: от чахотки
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