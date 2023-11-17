Клименко Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1986

Отец: не указан

Мать: Костенко Ольга Александровна

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