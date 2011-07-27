Рыжкова (Ивкова) Римма Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжкова (Ивкова) Римма Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1939

Дата смерти

27.07.2011

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1939

Отец: Ивков Алексей Дмитриевич

Мать: Ивкова Офимья (Уфимья,Серафима)

Рождение ребёнка
26.11.1961

Дочь: Фролова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Рыжков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
19.03.1963

Дочь: Маянцева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Рыжков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
05.03.1965

Дочь: Ожгибесова Тамара Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.06.1968

Дочь: Бревнова Марина Николаевна

Отец ребёнка: Рыжков Николай Николаевич

Смерть
27.07.2011
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