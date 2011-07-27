Рыжкова (Ивкова) Римма Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1939
Дата смерти27.07.2011
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1939
Рождение ребёнка
26.11.1961
Дочь: Фролова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Рыжков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
19.03.1963
Дочь: Маянцева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Рыжков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
05.03.1965
Дочь: Ожгибесова Тамара Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.06.1968
Дочь: Бревнова Марина Николаевна
Отец ребёнка: Рыжков Николай Николаевич
Смерть
27.07.2011