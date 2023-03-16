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Лавровский Ипполит Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1844

Жена: Лавровская Александра Ивановна

Климово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: София Ипполитовна

Мать ребёнка: Лавровская Александра Ивановна

Калицино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Сын: Лавровский Иван Ипполитович

Мать ребёнка: Лавровская Александра Ивановна

Калицино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Лавровский Александр Ипполитович

Мать ребёнка: Лавровская Александра Ивановна

Калицино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Юлия Ипполитовна

Мать ребёнка: Лавровская Александра Ивановна

Калицино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Лавровский Евгений Ипполитович

Мать ребёнка: Лавровская Александра Ивановна

Калицино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Лавровский Николай Ипполитович

Мать ребёнка: Лавровская Александра Ивановна

Калицино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.11.1857 ст.

Сын: Лавровский Михаил Ипполитович

Мать ребёнка: Лавровская Александра Ивановна

Калицино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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