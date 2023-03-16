Лавровский Ипполит Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1844
Климово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: София Ипполитовна
Мать ребёнка: Лавровская Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Сын: Лавровский Иван Ипполитович
Мать ребёнка: Лавровская Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1849 ст.
Сын: Лавровский Александр Ипполитович
Мать ребёнка: Лавровская Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Юлия Ипполитовна
Мать ребёнка: Лавровская Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1852 ст.
Сын: Лавровский Евгений Ипполитович
Мать ребёнка: Лавровская Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1855 ст.
Сын: Лавровский Николай Ипполитович
Мать ребёнка: Лавровская Александра Ивановна
Рождение ребёнка
06.11.1857 ст.
Сын: Лавровский Михаил Ипполитович
Мать ребёнка: Лавровская Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно