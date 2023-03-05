Саломахина Аксинья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломахина Аксинья Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

19.11.1866

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1829

Сын: Саламахин Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Саламахин Яков Петрович

Рождение ребёнка
05.10.1846

Сын: Саломахин Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Саламахин Яков Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саламахин Яков Петрович

Смерть
19.11.1866
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
от холеры, в МК она Ксения
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