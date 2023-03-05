Саломахина Аксинья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти19.11.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1829
Сын: Саламахин Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Саламахин Яков Петрович
Рождение ребёнка
05.10.1846
Сын: Саломахин Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Саламахин Яков Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.11.1866
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
от холеры, в МК она Ксения