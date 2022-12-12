Кусов Кузьма Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кусов Кузьма Ефремович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1899 ст.

Сын: Кусов Никонор Кузьмич

Мать ребёнка: Кусова Марфа Минаевна

Беседка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1902

Сын: Кусов Прохор Кузьмич

Мать ребёнка: Кусова Марфа Минаевна

Смерть
Неизвестно
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