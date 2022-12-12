Кусов Кузьма Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1899 ст.
Мать ребёнка: Кусова Марфа Минаевна
Беседка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1902
Сын: Кусов Прохор Кузьмич
Мать ребёнка: Кусова Марфа Минаевна
Смерть
Неизвестно