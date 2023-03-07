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Голомонзин Петр сын

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Место рождения

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Голомонзин Миней сын

Мать: Голомонзина Евдокия Ивановна

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1833

Сын: Голомонзин Яков Петров

Мать ребёнка: Голомонзина Параскева Максимовна

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1835

Сын: Голомонзин Григорий Петров

Мать ребёнка: Голомонзина Параскева Максимовна

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1839

Сын: Голомонзин Трофим Петров

Мать ребёнка: Голомонзина Параскева Максимовна

Рождение ребёнка
20.01.1847

Сын: Голомонзин Димитрий сын

Мать ребёнка: Голомонзина Параскева Максимовна

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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