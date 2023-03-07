Голомонзин Петр сын
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Голомонзин Миней сын
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Голомонзина Параскева Максимовна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Голомонзин Григорий Петров
Мать ребёнка: Голомонзина Параскева Максимовна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Голомонзина Параскева Максимовна
Рождение ребёнка
20.01.1847
Мать ребёнка: Голомонзина Параскева Максимовна
Смерть
Неизвестно