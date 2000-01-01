Лазаренко Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1953
Брянская обл., г. Клинцы
Рождение ребёнка
30.07.1962
Хабаровский край, пос.Теплоозерск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Брянская обл., г. Клинцы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малахова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Лазаренко Николай Ефимович
Брянская обл., г. Клинцы
Смерть
Неизвестно