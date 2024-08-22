Шитов Зотик Изот Андреевич 25.12.1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шитов Зотик Изот Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1831

Дата смерти

03.12.1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1866

Дочь: Сухова Лисина (Шитова Шилова) Евдокия Зотиковна Изотовна

Мать ребёнка: Шитова Шилова Анна Фоминична

Долгая Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z9-MS1Y?i=261&wc=QGP9-QQY%3A1047421501%2C1047647001%2C1047689601%2C1588883726&cc=1931806 ф.4, оп.14ДОП, д.37
Смерть
03.12.1915

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