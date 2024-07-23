Непогодьева (Меньшенина) Надежда Аполлосовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Рождение ребёнка
22.11.1928
Сын: Непогодьев Александр Иванович
Отец ребёнка: Непогодьев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Непогодьев Иван Николаевич
Шемячкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область