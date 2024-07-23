Непогодьева (Меньшенина) Надежда Аполлосовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непогодьева (Меньшенина) Надежда Аполлосовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: Меньшенин Аполлос Павлович

Мать: Меньшенина Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
22.11.1928

Сын: Непогодьев Александр Иванович

Отец ребёнка: Непогодьев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Непогодьев Иван Николаевич

Шемячкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

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