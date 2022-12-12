Смирнова (Сычкова) Мария Григорьева (Р.С.)
Место рождения
Дата рождения01.01.1886
Дата смерти01.07.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1886
Рождение ребёнка
01.05.1906
Сын: Смирнов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
24.01.1908
Сын: Смирнов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
31.05.1910
Дочь: Смирнова-Бакина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
08.09.1912 ст.
Дочь: Баскакова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
21.03.1914
Дочь: Копьева Алескандра Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
06.01.1916
Дочь: Федорова Татьяна Васиильнва
Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
30.04.1921
Дочь: Ермолаева Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлович
Смерть
01.07.1962