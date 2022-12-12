Смирнова (Сычкова) Мария Григорьева (Р.С.) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Сычкова) Мария Григорьева (Р.С.)

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Место рождения

Кикино, Можайский, Московская область

Дата рождения

01.01.1886

Дата смерти

01.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1886

Отец: Сычков Григорий Николаевич (6.500)(С.)

Мать: Сычкова Матрона Константиновна (6.500)(С.)

Кикино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
01.05.1906

Сын: Смирнов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
24.01.1908

Сын: Смирнов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлович

Юрьево, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
31.05.1910

Дочь: Смирнова-Бакина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
08.09.1912 ст.

Дочь: Баскакова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлович

Юрьево, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
21.03.1914

Дочь: Копьева Алескандра Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
06.01.1916

Дочь: Федорова Татьяна Васиильнва

Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
30.04.1921

Дочь: Ермолаева Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлович

Смерть
01.07.1962
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