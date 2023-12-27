Петрова (Синельникова) Эрна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Синельникова) Эрна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1947

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1947

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Анатолий Афанасьевич

Рождение ребёнка
10.04.1967

Дочь: Петрова-Молчанова Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Петров Анатолий Афанасьевич

Рождение ребёнка
24.01.1976

Сын: Петров Андрей Анатальевич

Отец ребёнка: Петров Анатолий Афанасьевич

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