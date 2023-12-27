Петрова (Синельникова) Эрна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1947
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1947
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1967
Дочь: Петрова-Молчанова Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Петров Анатолий Афанасьевич
Рождение ребёнка
24.01.1976
Сын: Петров Андрей Анатальевич
Отец ребёнка: Петров Анатолий Афанасьевич