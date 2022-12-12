(Чеботарёва) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чеботарёва) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1869 г.р.

Мать

До 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1888

Отец: Чеботарёв Василий Герасимович

Мать: Чеботарёва Феония Дмитриевна

Крещение
04.11.1888
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник - Павел Биряев. Дьячок Пётр Арженов.
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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