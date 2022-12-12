(Чеботарёва) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1888
Крещение
04.11.1888
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник - Павел Биряев. Дьячок Пётр Арженов.
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно