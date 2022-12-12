Хабибуллин Шаукат Таипович
Место рожденияТашкент, Узбекистан
Дата рождения07.02.1915
Дата смерти1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Ташкент, Узбекистан
Место жительства
По 1939
Место жительства
С 1948 по 1996
Смерть
1996