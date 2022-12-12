Хабибуллин Шаукат Таипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибуллин Шаукат Таипович

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Место рождения

Ташкент, Узбекистан

Дата рождения

07.02.1915

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Ташкент, Узбекистан
Место жительства
По 1939
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1948 по 1996
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1996
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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