Спиридон Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Антон Спиридонов
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Параскева Спиридоновна
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Ивлей Спиридонов
Мать ребёнка: Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна
Место жительства
Неизвестно
переведен в Варыпаевку в 1796 году
Смерть
1840