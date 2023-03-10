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Спиридон Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Антон Спиридонов

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Параскева Спиридоновна

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Ивлей Спиридонов

Мать ребёнка: Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна

Место жительства
Неизвестно
переведен в Варыпаевку в 1796 году
Смерть
1840
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