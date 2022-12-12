Носков Степан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носков Степан Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.01.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1893 и 1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.05.1913

Жена: Носкова Варвара Логиновна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Варфоломей Никишин - третий поручитель по жениху. Жених - 1 бр (18 л 4 мес) Невеста - 1 бр (19 л)
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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