Носков Степан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.01.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.05.1913
Варфоломей Никишин - третий поручитель по жениху. Жених - 1 бр (18 л 4 мес) Невеста - 1 бр (19 л)
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно