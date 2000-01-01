Кондратий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратий

Кондратий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1755 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Лукьян Кондратьев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Устинья Кондратьева

Мать ребёнка: Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close