Калинин Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Алексей Михайлович

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Место рождения

Костинское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.08.1928

Дата смерти

01.09.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Костинское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1981
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1983 по 2004
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.09.2004
Москва, город федерального значения Москва
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