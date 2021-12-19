Мошуров Андрей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1990
Дата смерти19.12.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
19.12.2021