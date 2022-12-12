Чурсин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧурсин Владимир

Чурсин Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1949 г.р.

Дети

2006 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Валентина Милаева Ивановна

Рождение ребёнка
31.05.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Здобнова Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
31.05.2006

Дочь: Чурсина Александра Владимировна

Мать ребёнка: Здобнова Светлана Владимировна

Знаменск, ЗАТО Знаменск, Астраханская область
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