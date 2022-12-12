Чурсин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
31.05.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Здобнова Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
31.05.2006
Дочь: Чурсина Александра Владимировна
Мать ребёнка: Здобнова Светлана Владимировна
Знаменск, ЗАТО Знаменск, Астраханская область