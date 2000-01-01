Карнаух Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карнаух Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карнаух Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карнаух Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карнаух Матрена

Смерть
Неизвестно
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