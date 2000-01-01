Карнаух Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карнаух Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карнаух Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карнаух Матрена
Смерть
Неизвестно