Ильинская (Башлыкова) Зинаида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1920
Дата смерти13.05.1998
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1920
Отец: Башлыков Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1948
Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.12.1949
Рождение ребёнка
01.02.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.05.1998