Ильинская (Башлыкова) Зинаида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинская (Башлыкова) Зинаида Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1920

Дата смерти

13.05.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1920

Отец: Башлыков Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильинский Петр Иванович

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильинский Петр Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильинский Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильинский Петр Иванович

Смерть
13.05.1998
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