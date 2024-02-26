Чурилин Гаврило Иванов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.
Дочь: Варвара Гаврилова (Вна)
Мать ребёнка: Чурилина Авдотья Васильева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Чурилин Никита Гаврилов (Ич)
Мать ребёнка: Чурилина Авдотья Васильева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.
Сын: Чурилин Гаврило Гаврилов (Ич)
Мать ребёнка: Чурилина Авдотья Васильева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Дочь: Марья Гаврилова (Вна)
Мать ребёнка: Чурилина Авдотья Васильева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Дочь: Парасковья Гаврилова (Вна)
Мать ребёнка: Чурилина Авдотья Васильева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1831