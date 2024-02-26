Чурилин Гаврило Иванов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурилин Гаврило Иванов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Чурилин Иван Макаров (Ич)

Мать: Чурилина Устинья Никифорова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1785 ст.

Дочь: Варвара Гаврилова (Вна)

Мать ребёнка: Чурилина Авдотья Васильева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Чурилин Никита Гаврилов (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Авдотья Васильева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.

Сын: Чурилин Гаврило Гаврилов (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Авдотья Васильева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Дочь: Марья Гаврилова (Вна)

Мать ребёнка: Чурилина Авдотья Васильева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Дочь: Парасковья Гаврилова (Вна)

Мать ребёнка: Чурилина Авдотья Васильева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилина Авдотья Васильева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1831
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