Терехова Анастасия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова Анастасия Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1898

Дочь: Терехова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Терехов Михаил Иванович

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Томск.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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