Неизвестно (Дубовик) София Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно (Дубовик) София Григорьевна

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

14.12.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1915

Отец: Дубовик Григорий Николаевич

Мать: Дубовик Евлампия Ерастовна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1915. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1584
Крещение
14.12.1915
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1915. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1584
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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