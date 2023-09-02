Мейхер Ксения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1926
Дата смерти06.02.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1926
Отец: Прочук Павел
Мать: Прочук Дарья
Смерть
06.02.1932
Рождение ребёнка
12.12.1952
Сын: Мейхер Николай Степанович
Отец ребёнка: Мейхер Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
26.11.1960
Дочь: Пероговская Людмила Степановна
Отец ребёнка: Мейхер Степан Афанасьевич