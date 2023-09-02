Мейхер Ксения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейхер Ксения Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1926

Дата смерти

06.02.1932

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1926

Отец: Прочук Павел

Мать: Прочук Дарья

Смерть
06.02.1932
Рождение ребёнка
12.12.1952

Сын: Мейхер Николай Степанович

Отец ребёнка: Мейхер Степан Афанасьевич

Рождение ребёнка
26.11.1960

Дочь: Пероговская Людмила Степановна

Отец ребёнка: Мейхер Степан Афанасьевич

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