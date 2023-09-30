Попов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Попов Иван (Иоанн) Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Подъельск, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми

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