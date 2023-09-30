Попов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Анна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Попов Иван (Иоанн) Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Подъельск, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми