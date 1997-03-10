Губанов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1936
Дата смерти10.03.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1936
Рождение ребёнка
02.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
10.03.1997