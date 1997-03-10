Губанов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанов Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1936

Дата смерти

10.03.1997

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1936

Отец: Губанов Михаил Максимович

Мать: Губанова Агафья-Галина Никифоровна

Рождение ребёнка
02.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
10.03.1997
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