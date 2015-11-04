Гамалей Юрий Всеволодович
Место рождения
Дата рождения23.09.1921
Дата смерти04.11.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1921 по 1940
Место жительства
С 1940 по 1941
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1945 по 2015
Смерть
04.11.2015