Гамалей Юрий Всеволодович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамалей Юрий Всеволодович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

23.09.1921

Дата смерти

04.11.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
23.09.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1921 по 1940
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1940 по 1941
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1945 по 2015
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
04.11.2015
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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