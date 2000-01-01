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Зотик Михайлович

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1736 г.р.

Мать

1735 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
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Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Михаил Васильевич

Мать: Евдокия Алексеевна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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