Андронов Вячеслав Михайлович
Место рождения
Дата рождения05.06.1953
Дата смерти18.05.2022
ПолМужской
Отец
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Мать
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ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1953
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1984
Сын: Андронов Дмитрий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.05.2022
Шелгуново, Старорусский муниципальный район, Новгородская область