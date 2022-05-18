Андронов Вячеслав Михайлович 05.06.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Андронов Вячеслав Михайлович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

05.06.1953

Дата смерти

18.05.2022

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1953

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1984

Сын: Андронов Дмитрий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.05.2022
Шелгуново, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

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