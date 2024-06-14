Горбатенко Юрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1936
Дата смерти?.06.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1966
Сын: Горбатенко Анатолий Юрьевич
Мать ребёнка: Горбатенко (Огаркова) Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
06.07.1973
Мать ребёнка: Горбатенко (Огаркова) Александра Тимофеевна
Смерть
?.06.1980