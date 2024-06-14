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Горбатенко Юрий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1936

Дата смерти

?.06.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1936

Отец: Горбатенко Петр Васильевич

Мать: Горбатенко (Шульженко) Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбатенко (Огаркова) Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
29.12.1966

Сын: Горбатенко Анатолий Юрьевич

Мать ребёнка: Горбатенко (Огаркова) Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
06.07.1973

Сын: Горбатенко Тимур Юрьевич

Мать ребёнка: Горбатенко (Огаркова) Александра Тимофеевна

Смерть
?.06.1980

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