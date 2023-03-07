Колупаев Степан (Стенка) Федоров
Место рождениядер. Гришки Пермина, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1620
Дата смертиМежду 1668 и 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1620
Отец: Колупаев Федор (Фетка) Тимофеев
Мать: не указана
дер. Гришки Пермина, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1640
Дочь: Колупаева Степанида Степанова
Мать ребёнка: не указана
дер. Гришки Пермина, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1641
Сын: Колупаев Авраам (Обрашка) Степанов
Мать ребёнка: не указана
дер. Гришки Пермина, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1644
Сын: Колупаев Роман (Ромашко) Степанов
Мать ребёнка: не указана
дер. Гришки Пермина, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Слободчиковский, вотчины Никольской церкви, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1668 и 1678