Колупаев Степан (Стенка) Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаев Степан (Стенка) Федоров

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Место рождения

дер. Гришки Пермина, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1620

Дата смерти

Между 1668 и 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620

Отец: Колупаев Федор (Фетка) Тимофеев

Мать: не указана

дер. Гришки Пермина, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1640

Дочь: Колупаева Степанида Степанова

Мать ребёнка: не указана

дер. Гришки Пермина, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1641

Сын: Колупаев Авраам (Обрашка) Степанов

Мать ребёнка: не указана

дер. Гришки Пермина, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1644

Сын: Колупаев Роман (Ромашко) Степанов

Мать ребёнка: не указана

дер. Гришки Пермина, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Слободчиковский, вотчины Никольской церкви, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1668 и 1678
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