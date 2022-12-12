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Рысев Сергей Васильевич

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Место рождения

Ульяниха, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяниха, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
04.02.1924

Сын: Рысев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Рысева Евдокия Ивановна

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рысева Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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