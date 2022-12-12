Рысев Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1924
Сын: Рысев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Рысева Евдокия Ивановна
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рысева Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно