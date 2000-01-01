Рязанов Аникий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
15.01.1906
Жена: Рязанова Вера Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рязанова Вера Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рязанова Вера Евгеньевна
Работа или профессия
Неизвестно