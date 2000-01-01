Рязанов Аникий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанов Аникий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

Жена

1882 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Рязанов Виктор Аникьевич

Мать: Рязанова Александра Григорьевна

Бракосочетание
15.01.1906

Жена: Рязанова Вера Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рязанова Вера Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рязанова Вера Евгеньевна

Работа или профессия
Неизвестно
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