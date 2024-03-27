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Грибков Дмитрий Ивановия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.

Отец: Грибков Иван Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1909 ст.

Дочь: Грибкова Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Грибкова (Порубова) Наталья Максимовна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z9-6QFJ?i=34&wc=QPG2-SQF%3A1047421401%2C1047424201%2C1047469401%2C1590452425&cc=1931806
Смерть
Неизвестно

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