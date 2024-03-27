Грибков Дмитрий Ивановия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.
Отец: Грибков Иван Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1909 ст.
Дочь: Грибкова Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Грибкова (Порубова) Наталья Максимовна
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z9-6QFJ?i=34&wc=QPG2-SQF%3A1047421401%2C1047424201%2C1047469401%2C1590452425&cc=1931806
Смерть
Неизвестно