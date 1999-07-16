(Болембах) Рахиль Иудовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Болембах) Рахиль Иудовна

Место рождения

с.Шералдай Бурятской АССР

Дата рождения

17.11.1920

Дата смерти

16.07.1999

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1920

Отец: Болембах Иуда

Мать: Болембах Сарра

с.Шералдай Бурятской АССР
Рождение ребёнка
26.04.1937

Сын: Болембах Владислав

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
17.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
СЕКРЕТАРЬ-МАШИШИНИСТКА
Смерть
16.07.1999
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